Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu’da merkeze bağlı Bürme Köyünde 29 Kasım’da yaşanan yangın sonrasında 5 kişilik Çataloğlu ailesine ulaşılamadı. Kayıp aileyle ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının arama çalışmaları aralıksız devam ederken, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önceden gözaltına alınan Erkan K. ile kardeşi Ersan K. ve Erkan K.’nin kayınpederi Ali Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu sanık Ali Ş, “Vicdan azabı çekiyorum.” diyerek 5 kişilik Çataloğlu ailesini nasıl katlettiklerini bir bir anlattı.

Kastamonu'da 5 kişilik aileyi katleden zanlılar yakalandı ViDEO

"YAKALANINCA PANİKLEDİK"

Ali Ş., Bürme Köyü Kuzören Mahallesine hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirterek, yanında Erkan K. ile Ersan K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin daha bulunduğunu söyledi. Hayvanları ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu’nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu’na yakalanıp paniklediklerini ve silahla vurarak öldürdüklerini itiraf etti.

CESETLERİ ÇUVALLARA KOYUP ATTILAR

Ardından çıkan arbede ve silah sesine evin diğer fertleri uyandığını anlatan Ali Ş. onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu’nu öldürdüklerini söyledi.

Daha sonra evleri ateşe verdiklerini de anlatan Ali Ş., Serdar Çataloğlu’nun cenazesinin evin içinde kaldığını, diğer cenazeleri çevreden buldukları torba ve çuvallara koyduklarını belirtti. Ali Ş, cenazeleri kendilerinin yanında bulunan bir kişinin aracının arkasına koyarak attığını da itiraf etti.

ÇALDIKLARI HAYVANLARI SATTILAR

Ailenin traktörünü de panikle orman içine bıraktıklarını belirten Ali Ş., 4 büyükbaş hayvanı sattıklarını kaydetti.

HAYVANLARIN SATIŞ SÜRECİNDE ZANLILARA ULAŞILDI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Kasım’da yangın sonrasında yaptığı incelemede sonucunda kayıp 4 büyükbaş hayvanın izini sürdü.

Kastamonu Canlı Hayvan Pazarında hayvanların kime satıldığını tespit eden jandarma ekipleri, ardından satıcıyı buldu. Satan kişilerin Erkan K. ve Ersan K. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şahıslara ait kamyonunda aynı gün Kastamonu-Tosya karayolunda kamera kayıtlarına erişti.

Telefon kayıtlarını da incelemeye alan jandarma ekipleri, ilk olarak şüphelendikleri Erkan K. ile Ersan K. kardeşleri gözaltına aldı, ardından Erkan K.’nin kayınpederi Ali Ş.’yi gözaltına aldı.

KENDİLERİNE KUMPAS KURULDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER

Ali Ş.’nin cinayeti ve hırsızlığı itiraf etmesine rağmen Erkan K. ve Ersan K. kardeşlerin suçlamaları kabul etmediklerini, cinayet işlemediklerini ve kendilerine kumpas kurulduğunu ileri sürerek, hayvanları ise para karşılığında satın aldıklarını iddia etti.

UÇURUMDAN ATILDIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan jandarma ekipleri, Ali Ş.’nin itirafı doğrultusunda Bürme Köyünde ve terk edilmiş halde bulunan traktörün bulunduğu ormanlık alanda Ali Ş.’ye keşif yaptırıyor.

CESETLER HENÜZ BULUNAMADI

Bugünde Bürme Köyüne giden jandarma ekipleri, Ali Ş. ile birlikte cesetlerin atıldığı bölgeyi tespit etmeye çalışıyor. Şuana kadar yapılan tüm aramamalara rağmen cesetlere ait herhangi bir ize rastlanılamadı. Cesetlerin Bürme Köyüne yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıkta bulunan bir uçurumun kenarından atıldığı tahmin ediliyor. Bölgede arama faaliyetleri halen devam ediyor.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN CESEDİNİN ENKAZDA KALDIĞI TAHMİN EDiLİYOR

Ayrıca Fazıl Çataloğlu’nun torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu’na ait olduğu düşünülen ve yanan evin enkazında bulunan cesedin ise Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

29 Kasım’da merkeze bağlı Bürme Köyü Kuzören Mahallesinde Fazıl Çataloğlu eli Ahmet Çataloğlu’na ait evler tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Yangın sonrasında 5 kişilik Çataloğlu ailesinden haber alınamamıştı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erkan K. ile kardeşi Ersan K. ve Erkan K.’nin kayınpederi Ali Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.