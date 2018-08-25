Kastamonu'daki yangın söndürülemedi

Çıkan yangından 200 dekarlık bir orman arazisi zarar görürken çalışmalar aralıksız devam ediyor.

BAYRAM NEDENİYLE GELENLER GERİ DÖNÜYOR

Araç ilçesinde bağlı Tavşanlı ve Çavuş köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle akşamüzeri ormanlık alanda yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınında yayla evleri önlem amaçlı boşaltılırken, Kurban Bayramı için gelen bazı aileler ise araçlarına binerek şehirden ayrıldı.





GİDEREK BÜYÜYOR

Ormanlık alanı saran yangının dumanlarının gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Araç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Araç Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Giderek şiddetini arttıran yangında şuanda yaklaşık 200 dekarlık bir orman arazisinin zarar gördüğü açıklandı.

HELİKOPTERLER SABAH TEKRAR DEVREYE GİRECEK

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın söndürme çalışmaları devam ederken yangına, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Bursa’dan ve Karabük’ten gelen iki adet yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Helikopterler, havanın kararması üzerine söndürme çalışmalarını durdurarak Karabük’e konuşlandı. İki adet yangın söndürme helikopterinin sabahleyin tekrar yangın söndürme çalışmalarına katılacağı öğrenildi.



