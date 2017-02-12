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Kastamonulu öğretmen ölen eşine 7 yılda 170 mektup yazdı

50 yıllık eşini 7 yıl önce kaybeden Muhittin Göksoy, eşine olan aşkını 170 mektup yazarak anlattı.

12.02.2017 - 17:20
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Kastamonu'da yaşayan emekli öğretmen ve iş adamı Muhittin Göksoy, 50 yıl evli kaldıktan sonra 7 yıl önce hayatını kaybeden eşine hitaben yazdığı, sevgi ve özlemini anlattığı 170 mektubunu "Toprak Ana Kamile'ye Sevda Mektupları" isimli kitapta topladı.

Farklı kentlerde 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1990 yılında emekli olan, bir süre sonra da memleketi Kastamonu'ya dönen Göksoy, eşi ile ortak hayalleri olan sarımsak işleme fabrikasını kurmak üzere çalışmalara başladı.

ÖLEN EŞİNE 170 MEKTUP YAZDI

Kamile Göksoy, 7 yıl önce, hayalini kurdukları fabrikanın açıldığını göremeden yaşamını yitirdi. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Muhittin Göksoy, ortak hayalleri olan sarımsak fabrikasını çocuklarıyla açmayı başardı.

Göksoy, eşine duyduğu sevgiyi, özlemi ve sarımsak fabrikasını kurarken yaşadıklarını ona yazdığı mektuplarla aktarmaya başladı. Bugüne kadar kaybettiği eşine 170 mektup yazan Göksoy, bu mektupları bastırdığı "Toprak Ana Kamile'ye Sevda mektupları" isimli kitapta bir araya getirdi.

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