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Kastamonu'nun yöresel lezzetleri ağızları tatlandırıyor

Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden kel simitle yapılan ve bu özelliği nedeniyle başka yöredekilerden ayrılan tirit ile 10 bin yıllık Hitit buğdayı siyez kullanılan eyşili pilavı ilgi görüyor.

AA | 27.10.2018 - 12:21..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Adına türkü yazılan tirit ile siyez buğdayı kullanılarak yapılan eyşili pilav, Kastamonu mutfağının önemli yöresel lezzetleri arasında yer alıyor.

Tosya ilçesine ait Manda yuva yapmış söğüt dalına türküsünde adı geçen, kente özgü yaklaşık 150 yıllık kel simit ve kemik suyuyla yapılan tirit ile 10 bin yıllık siyez buğdayı kullanılan eyşili pilav, hem yöre halkı hem de turistler tarafından ilgi görüyor.

Kentte tarihi Cem Sultan Bedesteni'ndeki restoranda mutfak şefi olarak çalışan Önder Tingiroğlu, tiridin geçmiş yıllarda köylerde yapıldığını söyledi.

Kastamonu'nun yöresel lezzetleri ağızları tatlandırıyor

"YÖRESEK LEZZETİMİZİ UNUTURMUYORUZ"

Daha sonra kentteki restoranlarda da yapılmaya başlanan tiridin Kastamonu'nun yöresel lezzetleri arasında bulunduğunu vurgulayan Önder Tingiroğlu, "Tirit başka yörelerde de yapılıyor ama bizi ayıran özelliği kel simit kullanmamız ve kemik suyunda pişirmiş olmamız. Yöresel lezzetimizi unutturmamak için restoranımızda bu tadı misafirlerimize sunuyoruz" dedi.

Kastamonu'nun yöresel lezzetleri ağızları tatlandırıyor

EYŞİLİ PİLAV

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve Hitit buğdayı olarak anılan siyezden yapılan eyşili pilav da Kastamonu'nun önemli yöresel lezzetleri arasında bulunuyor.

Tarihi Münire Medresesi'ndeki restoranda aşçılık yapan Fahriye Tatlı tarafından geleneklere uygun olarak yapılan eyşili pilav, konukların beğenisine sunuluyor.


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