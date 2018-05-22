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Kastamonu'ya teleferik müjdesi

Kastamonu Kalesi'nden Saat Kulesi'ne teleferik inşa edilecek.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 15:27..
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Kastamonu şehrinin iki simgesi Kastamonu Kalesi ve Saat Kulesi birbirine bağlanacak. Bu yeni proje için çalışmalara hız verildi.

Kastamonu'ya teleferik müjdesi

GÜNDE 3 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

Hattın taşıyıcı direkleri için montaj çalışmaları başladı bile. Bu yeni teleferik hattı ile kentin doğusu ile batısı birbirine bağlanacak. Toplam yolculuk süresi 5 dakika 45 saniye olacak.

Kastamonu teleferik hattı tamamlandığında 1.033 metre uzunluğunda olacak ve  yeni hat ile günlük 3 bin kişiye hizmet verecek.

Kastamonu'ya teleferik müjdesi

"ÇALIŞMALAR BU YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Projeyle ilgili açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “İnşallah çalışmalar bu yıl içinde bitecek ve teleferik hattımız faaliyete geçecek. Burada amacımız oluşturacağımız turizm bölgesini çeşitli projelerle desteklemek ve şehrimize olan ilgiyi artırmak. Teleferik projemiz tarihi projelerimizi destekleyecek projelerden bir tanesi. Proje tamamlandığında hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz tarihi Kastamonu’yu gökyüzünden seyretme imkanı bulacak. Turistler ve hemşehrilerimiz tarihi Kastamonu Kalesi ile Saat Kulesi arasında seyrine doyum olmayacağına inandığım bir yolculuk gerçekleştirecekler.” diye konuştu.

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