Kat yasağı kalkıyor

Marmara Depremi'nden etkilenen yerleşim birimleri arasında bulunan Avcılar'da kentsel dönüşümün sağlıklı yapılabilmesi amacıyla belediye bünyesinde oluşturulan Plan ve Proje Müdürlüğü, bilim insanlarının yanı sıra İBB'den uzmanları davet ederek yaptığı çalışma sonunda hazırlanan 'Acil Eylem Planı'nı uygulamaya koydu. Belediye Meclisi 2014 yılında CHP ve AK Partili üyelerin oybirliği karar vermesi sonucu '1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne gidildi. Ayrıca İlçedeki 10 mahallede başlatılan çalışmalar kapsamında bina sayıları ve kaçar katan oluştukları tek tek tespit edildi.

DÖNÜŞÜME KAT SINIRI ENGELİ

Avcılar'ı da etkileyen 1999'daki Marmara Depremi ardından yorgun ve eski 4 kattan yüksek binaların 'Kentsel dönüşüm' kapsamında yenilenmesi gerektiği halde 2008'de getirilen '4 kat sınırı' nedeniyle çalışmalar yapılamadı. 4 kattan yüksek binalarda oturanlar yapıların yenilenmesi halinde diğer katlarda oturanların akıbetinin belli olmaması nedeniyle Avcılar'daki yenilenmesi gereken bu binalarda dönüşüm uygulanamaz oldu.

Avcılar Belediyesi'ndeki tartışmalar ardından CHP ve AK Parti de binaların yenilenmesi gerektiği konusunda görüş birliği içerisinde hareket ederken, Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Avcılar'daki 5 veya 6 katlı binaların bunların çoğu yorgun, hasarlı, yaşlı. Sadece evler değil. Bunlar bir yere gidebilecek durumda değil. 1980 yılında müktesep hak olarak 6 kat hakkını elde etmiş binaların envanterini çıkardık. Bunların bulunduğu yerlerin altyapısı zaten 6 kata göre yapılmış. Bu meskenlerde oturuluyor, trafiğe altyapıya veya başka bir konuya ek yük getirecek durumu da yok. Mevcut binaların yenileri ile güvenli yer değiştirmesi gerekiyor. 5 ve 6 kat izni alındığında bunlar bir an önce yenilenecek. İnsanlarımız aynı mahallelerinde aynı komşuları ile parkı, pazarı ile güvenli, günümüz teknolojisi ile yapılmış güvenli binalarda oturmak istiyor. Olası bir risk nedeniyle hiçbir ayırım yapmadan bunu sağlamak gerek. İstanbul'dayız zemin sorunumuz var. Koruyucu önlemlerini bunların başında imar planı yaparak güvenli binalarla değişimini sağlamak zorundayız."





DEĞİŞİKLİK KARARI OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Avcılar'da geçen yılın sonlarında yapılan görüşmede 10 mahallede çalışmaları tamamlanan 7'sinin imar planı Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Yasaya göre İmar Planı Değişikliği kararı parti ayrımı yapılmaksızın ilçe belediye meclisinde alındığı için sıra süre içerisinde İBB Meclisi'ne sunuldu. İBB Meclisi'nde bu yılın ilk 3 ayında imar planı henüz onaylanmadı.



Başkan Topbaş konuyla ilgili olarak, “Bu bölgede 2008 yılında dönemin belediye başkanının talebiyle deprem riski sebebiyle imarda indirimler yapılmıştı. Kat sayısı azaltılmıştı, tekrar onu eski haline getiriyoruz. Kentsel dönüşüm içerisinde bunlar düzenleniyor. Diğer taraftan Avcılar'daki 2 mahalle; Tahtakale ve Yeşilkent ile ilgili çalışmalar sürüyor, Yeşilkent'te 5 binlik imar planları hazırlandı bitti, oraya Kiptaş'ı sokuyoruz; bir model ortaya çıkarsın da insanlar modeli görsün diye. Yasanın verdiği yetkiyi ilçe belediyeleri kentsel dönüşümü adalar bazında bu yetkileri var kendilerinde bunu yapabilirler. İstanbul'da bazı belediyeler bunu başarı ile yapmakta. Esenler, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane, Esenyurt Belediyeleri ve Kartal Belediyesi de bu yetkiyi aldı Bakanlar Kurulu kararı ile. Buna yetkileri var. Buradan sanki büyükşehir önümüzü kapatıyor denilmesin diye bunları söylüyorum." diye konuştu.