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Katalan lider DHKP-C'li teröristin avukatını tuttu

Belçika'ya kaçan Katalonya lideri Puigdemont kendine avukat olarak DHKPC'li Fehriye Erdal'ın da avukatlığını yapan Peekart'ı tuttu.

31.10.2017 - 09:59
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Katalan lider DHKP-C'li teröristin avukatını tuttu

Katalonya'nın feshedilen yönetimindeki ayrılıkçı lideri Carles Puigdemont Madrid yönetiminin baskıları nedeniyle zor günler geçiriyor. Baskılardan kurtulmak için Belçika'ya kaçan Puigdemont'un sığınma talebinde bulunması bekleniyor. Sığınma başvurusu için ise kendisine çok tartışmalı bir avukatı tuttuğu öne sürüldü.

Katalan lider DHKP-C'li teröristin avukatını tuttu

DHKP-C'Lİ ERDAL'IN AVUKATI

Puigdemont, Pazartesi günü öğleden sonra Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın da avukatlığını yapan insan hakları hukukçusu Paul Bekaert ile görüştü. Belçikalı avukat, Puigdemontile yaptığı görüşmeyi doğruladı. Görüşmenin olası sığınma başvurusu ile ilgili olduğu belirtildi.

Görüşmede hukuki haklarının savunucusu olarak Beekart'ın Puigdemont tarafından tutulduğu Belçika haber ajansı BELGA tarafından iddia edildi.

Katalan lider DHKP-C'li teröristin avukatını tuttu

PUİGDEMONT BELÇİKA'DA

İspanya'da yayımlanan El Periodico gazetesi, ayrımcılık gerekçesiyle tutuklanma olasılığı bulunan Katalan liderin Belçika'nın başkenti Brüksel'de olduğunu duyurmuştu.

Katalan lider DHKP-C'li teröristin avukatını tuttu

Daha önce Sığınma ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, Puigdemont ve siyasal açıdan kendini risk altında hisseden Katalanlar'a sığınma hakkı verebikeceklerini söylemiş, Puigdemont'un sığınma başvurusunda bulunabileceği sinyalini vermişti.

Katalan lider DHKP-C'li teröristin avukatını tuttu

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