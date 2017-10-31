Katalan lider DHKP-C'li teröristin avukatını tuttu

Katalonya'nın feshedilen yönetimindeki ayrılıkçı lideri Carles Puigdemont Madrid yönetiminin baskıları nedeniyle zor günler geçiriyor. Baskılardan kurtulmak için Belçika'ya kaçan Puigdemont'un sığınma talebinde bulunması bekleniyor. Sığınma başvurusu için ise kendisine çok tartışmalı bir avukatı tuttuğu öne sürüldü.

DHKP-C'Lİ ERDAL'IN AVUKATI

Puigdemont, Pazartesi günü öğleden sonra Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın da avukatlığını yapan insan hakları hukukçusu Paul Bekaert ile görüştü. Belçikalı avukat, Puigdemontile yaptığı görüşmeyi doğruladı. Görüşmenin olası sığınma başvurusu ile ilgili olduğu belirtildi.

Görüşmede hukuki haklarının savunucusu olarak Beekart'ın Puigdemont tarafından tutulduğu Belçika haber ajansı BELGA tarafından iddia edildi.

PUİGDEMONT BELÇİKA'DA

İspanya'da yayımlanan El Periodico gazetesi, ayrımcılık gerekçesiyle tutuklanma olasılığı bulunan Katalan liderin Belçika'nın başkenti Brüksel'de olduğunu duyurmuştu.

Daha önce Sığınma ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, Puigdemont ve siyasal açıdan kendini risk altında hisseden Katalanlar'a sığınma hakkı verebikeceklerini söylemiş, Puigdemont'un sığınma başvurusunda bulunabileceği sinyalini vermişti.



