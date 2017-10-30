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Katalan lider Puigdemont Brüksel'de

Madrid'in soruşturma açmaya hazırlandığı Katalan lider Carles Puigdemont'un Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiği açıklandı.

30.10.2017 - 16:15
  1. Haberler
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İspanyol yetkililer de Carles Puigdemont ile diğer görevden alınan Katalan yetkililerin Brüksel'e gittiğini doğruladı.

Katalan gazetesi La Vanguardia ise Puigdemont'un bugün bir açıklama yapacağını duyurdu.

Puigdemont cuma günü Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmiş ardından Madrid tarafından alınan önlemler kapsamında Katalonya Özerk Başkanlığı görevinden alınmıştı.

İFADEYE ÇAĞRILMIŞLARDI

Katalan liderler, isyan, kışkırtma ve kamu kaynaklarının suistimali suçlamalarıyla ifadeye çağırıldı.

BELÇİKA 'SIĞINMA HAKKI VERİRİZ' DEMİŞTİ

Belçika hükümeti dün, İspanya yasalarına göre tutuklanma olasılığı bulunan Katalan lider Puigdemont'a sığınma hakkı verebileceklerini açıklamıştı.

Göç ve sığınmadan sorumlu Belçikalı Bakan Theo Francken, Charles Puigdemont'a siyasi sığınma ve koruma verebileceklerini ifade ederek "bu yasal bir hak" demişti.

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