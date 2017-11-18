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Katalan lider Puigdemont'un iade kararı ertelendi

Katalan lider Puigdemont ve dört eski bakanın iadesine ilişkin duruşma, 4 Aralık'ta tekrar edecek.

18.11.2017 - 14:10
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İspanya'nın tüm Avrupa'da yakalama kararı çıkarttığı Katalan lider Puigdemont ve 4 bakan, geçtiğimiz gün hâkim karşısına çıktı.

Katalan lider Puigdemont'un iade kararı ertelendi

DURUŞMA 1 SAAT SÜRDÜ

İspanya, ülkesinin bölünmesine karşı çıktığı için bu siyasiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Siyasilerin tutuklanması ve iade edilmesi talebine ilişkin yapılan ilk duruşma 1 saat sürse de bir karara varılamadı.

4 ARALIK'A ERTELENDİ

Puigdemont'un avukatı Paul Bekaert, duruşmanın 4 Aralık tarihine ertelendiğini söyledi. Savcılığın, iade talebinin uygulanmasını istediğini belirten Bekaert, ancak halen yazılı savunma yapmalarının mümkün olduğunu ve henüz karar çıkmadığını söyledi.

Katalan lider Puigdemont'un iade kararı ertelendi

Savcılıktan yapılan açıklamada da, 'bütün tarafların gereken hazırlıkları yapabilmeleri ve iade talebine ilişkin tutumlarını açıkça ortaya koyabilmeleri için' duruşmanın ertelendiği belirtildi.

TEMYİZE GİDECEKLER

Mahkemeden Katalan siysetçilerin tutuklanarak İspanya'ya iade edilmeleri yönünde bir karar çıkması halinde Puigdemont'un temyize başvuracağı tahmin ediliyor. Kararın temyize götürülmesi halinde de iadeye ilişkin kararın alınmasının aylar sürebileceği belirtiliyor.

Katalan lider Puigdemont'un iade kararı ertelendi

"KARARA SAYGI DUYUYORUM"

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Brüksel'deki mahkemenin her türlü kararını saygıyla karşılayacağını açıkladı. Rajoy, İsveç'in Göteborg kentinde yaptığı açıklamada, "Hukuka güveniyor ve özellikle de kararlarına saygı gösteriyor ve riayet ediyorum” dedi.

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