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Katalan lider Puigdemont'un yakalama kararı geri çekildi

İspanya Yüksek Mahkemesi, Belçika'da bulunan Eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve eski kabinesinin 4 üyesi hakkındaki uluslararası yakalama kararını geri çektiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 14:21..
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İspanya Yüksek Mahkemesi, İspanya'ya geri dönme isteğini gösteren  Puigdemont ve eski kabinesinin 4 üyesi hakkındaki uluslararası yakalama emrini geri çekti.

Katalan lider Puigdemont'un yakalama kararı geri çekildi

SEÇİMLERE KATILMAK İSTİYORLAR

Puigdemont ve eski bakan üyelerinin, 21 Aralık'ta gerçekleşecek olan seçimlere katılmak için ülkeye dönmek istediklerini hatırlatan yargıç Pablo Llarena uluslararası yakalama kararının geri çekilmesi ile davanın birden fazla Avrupa mahkemesinde görülmesinin engellendiğini de ifade etti.

YAKALAMA KARARI İSPANYA'DA HÂLÂ GEÇERLİ

Öte yandan yargıç Llarena, Puigdemont ve 4 eski kabine üyelerinin yakalama kararının İspanya'da hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

Katalan lider Puigdemont'un yakalama kararı geri çekildi

Puigdemont ve Katalan siyasiler, Katalan parlamentosunda 27 Ekim'de yapılan ve Madrid'in yasadışı kabul ettiği tek taraflı bağımsızlık ilanınından sonra Belçika'ya gitmişti.

İsyana davet ve başkaldırı ile suçlanan Puigdemont 'İspanya'da adil şekilde yargılanamayacakları' için Belçika'ya gittiklerini açıklamıştı.

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