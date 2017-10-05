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Katalan lider: Tutuklanmaktan korkmuyorum

Katalonya bölgesi lideri Carles Alman gazete Bild’e yaptığı açıklamada "Tutuklanmaktan korkmuyorum." dedi.

05.10.2017 - 17:04
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Geçen Pazar İspanya hükümetinin yasadışı bulmasına rağmen polis müdahaleleriyle gerçekleşen Katalonya bölgesi bağımsızlık referandumunun ardından konuşan Carles Puigdemont Madrid polisini aşırı güç kullanmakla suçladığı röportajda “Yasadışı bir referandum gerçekleştirme gerekçesiyle tutuklanmaktan korkmuyorum.” dedi.

Artık İspanya hükümetinin yaptığı hiçbir şeyin onu şaşırtamayacağını söyleyen Katalan lider “Benim tutuklanmam da – ki bu çok barbarca bir hamle olur, mümkündür.” dedi.

Katalan lider: Tutuklanmaktan korkmuyorum

KATALONYA'DA BAĞIMSIZLIK ÇIKMAZI

İspanya Anayasa Mahkemesi Pazartesi günü gerçekleşecek parlamento toplantısını iptal etti. Geçen pazar gerçekleşen ve Katalan seçmenlerin yüzde 90'ının bağımsızlık lehinde oy verdiği referandumun ardından Katalonya lideri Carles Puigdemont’un hükümeti pazartesi günü merkezi Madrid hükümetinden bağımsızlık ilan etmeyi planlıyordu, ancak işler o kadar da kolay olmayacak.

EKONOMİK ETKENLER ENDİŞE OLUŞTURUYOR

Ekonomisinin beşte birini oluşturan Katalonya bölgesindeki politik kriz yatırımcılar nezdinde de endişe yaratırken, uzun yıllardır kendi dili ve kültürü olan Katalonya bölgesi Madrid merkezi hükümetinden aldığı fonlardan daha fazla vergi ödüyor olmaktan şikayetçi. Euro Bölgesi’nin en büyük dördüncü ekonomisindeki bu kriz İspanyol tahvil ve hisse piyasalarını da olumsuz etkiledi.

Katalan lider: Tutuklanmaktan korkmuyorum

Ülkenin borçlanma maliyetleri yatırımcı güvenini test edecek bir devlet tahvili ihalesi öncesinde yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı. Madrid hükümeti Mariano Rajoy Katalonya’ya bağımsızlıktan vazgeçmeleri karşılığında daha iyi bir vergi ve anayasa anlaşması için çok taraflı diyalog öneriyor.

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