taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.271
USD
3,9276
EURO
4,6552
ALTIN
160,87
PETR
63,2700

Katalan siyasiler için yargının kararı

İspanya yargısı eski Katalonya Başkan Yardımcısı dahil 4 Katalan siyasinin hapis cezasını onayladı

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

asdasd

İspanya yargısı eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, eski kabine üyesi Jaoquim Forn ve iki Katalan siyasi liderin hapis cezasını onayladı. Yargıç, eski Katalonya kabinesinin 6 mensubunun ise serbest bırakılmasına hükmetti.

KATALAN SİYASİLERE HAPİS KARARI

Mahkeme kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Madrid'in tanımadağı Katalonya bağımsızlık referandumunun ardından tutuklanan ve "isyana teşvikle" suçlanan eski Katalonya Başkan Yardımcısı Junqueras, eski kabine üyesi Forn, Katalan Ulusal Meclisi (ANC) Başkanı Jordi Sanchez ile  Òmnium Cultural adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Jordi Cuixart'ın  kefaletle serbest bırakılması talebi reddedildi.

100 BİN EURO'LUK KEFALET

27 Ekim'de Madrid'in tanımadığı tek taraflı bağımsızlık ilanını yapan ve Madrid tarafından görevlerine son verilerek gözaltına alınan eski Katalonya kabinesinin 6 üyesinin ise ayrı ayrı 100 bin euro'luk kefaletle serbest bırakılmalarına karar verildi.

Katalan liderler bağımsızlık ilanından önce Anayasa Mahkemesi'nin yasağına rağmen bölgede bağımsızlık referandumu yapmıştı.

Madrid bunun üzerine özerk Katalonya bölgesinin yönetimini eline alarak yerel hükümeti feshetmişti.

İlginizi Çekebilir
Avustralyalı eş cinsel vekilden mecliste evlenme teklifi
Avustralya’da meclis üyesi, eş cinsel evlilik yasası üzerine yaptığı konuşma sırasında meclis salonunda olan partnerine evlenme teklifi etti.
Suudiler'de başörtüsü açılımı
Ilımlı İslam adı altında yeni bir dini yapılanmaya giden Suudi Arabistan'da, kadınlara yönelik açılımların ardı arkası kesilmiyor.Son olarak da başörtü konusunda yenilikler gözlemlendi.
Filistin'de Abdülhamid döneminde basılan Kur'an bulundu
Filistin Camisi'nde, Sultan II. Abdülhamid Han döneminde basılan Kur'an-ı Kerim'lerin bulunduğu bildirildi.
'İran kesinlikle pazarlık yapmayacak'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın savuma ve füze sistemleri konusunda pazarlık yapılmayacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

102
Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

124
Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

107
Muslera soyunma odasında ağladı

Muslera soyunma odasında ağladı

75
15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

110
Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

314
Galatasaray'da Fatih Terim dönemine doğru

Galatasaray'da Fatih Terim dönemine doğru

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM