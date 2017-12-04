Katalan siyasiler için yargının kararı

İspanya yargısı eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, eski kabine üyesi Jaoquim Forn ve iki Katalan siyasi liderin hapis cezasını onayladı. Yargıç, eski Katalonya kabinesinin 6 mensubunun ise serbest bırakılmasına hükmetti.

KATALAN SİYASİLERE HAPİS KARARI

Mahkeme kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Madrid'in tanımadağı Katalonya bağımsızlık referandumunun ardından tutuklanan ve "isyana teşvikle" suçlanan eski Katalonya Başkan Yardımcısı Junqueras, eski kabine üyesi Forn, Katalan Ulusal Meclisi (ANC) Başkanı Jordi Sanchez ile Òmnium Cultural adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Jordi Cuixart'ın kefaletle serbest bırakılması talebi reddedildi.

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