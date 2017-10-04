taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Katalonya bağımsızlığını ilan edecek

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, önümüzdeki günlerde bağımsızlığını ilan edeceklerini açıkladı.

04.10.2017 - 01:15
  1. Haberler
  2. Dünya
Katalonya bağımsızlığını ilan edecek

İspanya'nın karşı çıkmasına ve anayasaya aykırı olmasına rağmen referandum yapan Katalonya'nın Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont, "Bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Carles Puigdemont, İspanya'daki merkezi hükümetin duruma müdahale ederek Katalan hükümetinin kontrolünü ele geçirmesi durumunda ne yapacakları sorusuna ise "Bu her şeyi değiştiren bir hata olur." yanıtını verdi.

Katalonya bağımsızlığını ilan edecek

"REFERANDUM YASADIŞI"

İspanya Kralı 6. Felipe ise Salı akşamı gerçekleştirdiği konuşmada Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun örgütleyicilerini kınadı ve bu kişilerin yasayı çiğnediğini söyledi.

Televizyondan halka seslenen Kral Felipe, İspanya'daki durumun "son derece ciddi" olduğunu belirtirken birlik çağrısında bulundu ve ekledi:

"Referandumu örgütleyen Katalan liderler devletin gücüne saygı göstermiyor. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin ilkelerine zarar verdiler."

İspanyol polisi Katalanların üzerine plastik mermi sıktı VİDEO

Katalonya bağımsızlığını ilan edecek

KRAL'DAN NET MESAJ

Kral Felipe, Katalan toplumunun bölünmüş olduğunu söyledi ve yaşananların hem zengin otonom bölge Katalonya'nın hem de İspanya'nın tümünün ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

İspanyol polisinden uçan tekme VİDEO

Katalonya bağımsızlığını ilan edecek

İlginizi Çekebilir
İspanya ekonomisinde düşüş
İspanya ekonomisi, ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki bağımsızlık yanlısı girişimlerden olumsuz etkilenmeye başladı.
Rusya'dan ABD'ye terör suçlaması
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’de terörist gruplara destek verdiğini söyledi.
Almanya'da Jamaika koalisyonu yapılamıyor
Almanya hükümetin kurulması için gereken "Jamaika koalisyonu" için görüşmelere hala geçemedi.
Putin'den Kuzey Kore açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, K.Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu ancak bunun istenilen sonucu vereceğinin kesin olmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM