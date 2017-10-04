Katalonya bağımsızlığını ilan edecek

İspanya'nın karşı çıkmasına ve anayasaya aykırı olmasına rağmen referandum yapan Katalonya'nın Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont, "Bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Carles Puigdemont, İspanya'daki merkezi hükümetin duruma müdahale ederek Katalan hükümetinin kontrolünü ele geçirmesi durumunda ne yapacakları sorusuna ise "Bu her şeyi değiştiren bir hata olur." yanıtını verdi.

"REFERANDUM YASADIŞI"

İspanya Kralı 6. Felipe ise Salı akşamı gerçekleştirdiği konuşmada Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunun örgütleyicilerini kınadı ve bu kişilerin yasayı çiğnediğini söyledi.

Televizyondan halka seslenen Kral Felipe, İspanya'daki durumun "son derece ciddi" olduğunu belirtirken birlik çağrısında bulundu ve ekledi:

"Referandumu örgütleyen Katalan liderler devletin gücüne saygı göstermiyor. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin ilkelerine zarar verdiler."

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KRAL'DAN NET MESAJ

Kral Felipe, Katalan toplumunun bölünmüş olduğunu söyledi ve yaşananların hem zengin otonom bölge Katalonya'nın hem de İspanya'nın tümünün ekonomisine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

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