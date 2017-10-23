Katalonya: Madrid’den gelen emirlere uymayacağız

Hindistan'da iki yıl önce bilinmeyen bir nedenle kaybolan gazeteci kadın, ailesine geri döndü.

Eğer çok dikkatli biri değilseniz, doğanın harika sanatı karşısında başarısız olmanız çok normal.

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Kobra etkisi nedir

Kötü giden bir şeyi düzeltmek için yapılan bir eylem sonucunda durumun daha da içinden çıkılamaz bir hale gelmesine kobra etkisi denir.