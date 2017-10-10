Katalonya polisi suikast alarmında

Katalonya'da 1 Ekim'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu, ülkede gerginliği üst düzeye çıkardı.

ÖLÜM TEHDİDİ

Katalanların bağımsızlığını açıklayacağını bildirmesi üzerine Madrid yönetimi açık bir şekilde ölüm tehditleri savurdu.

İspanya'da hükümeti temsil eden Halk Partisi sözcüsü Pablo Casado, "Katalan liderinin sonu da aynı selefi gibi olabilir. Tıpkı Franco döneminde yaşananlar..." gibi Katalonya lideri Puigdemont'a suikastın sinyalini verdi.

KATALAN POLİSİ ALARMDA

Madrid yönetiminin açık ölüm tehdidinden sonra Katalan polisleri güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.

HER YER ARANDI

Bağımsızlık kararının açıklanacağı alanda ve Katalan liderin ilerleyeceği güzergahta kuş uçurtmayan Katalan polisleri, rögar kapaklarını bile tek tek kaldırarak bombalı saldırı ve suikast girişimlerine karşı önlem aldı.

İspanya'dan Katalan liderine suikast tehtidi haberi