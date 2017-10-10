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Katalonya polisi suikast alarmında

Madrid yönetiminin ölüm tehditlerinden sonra Katalonya'da güvenlik önlemleri artırıldı. Katalan polisi, her yerde suikastçı aradı.

10.10.2017 - 11:42
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Katalonya polisi suikast alarmında

Katalonya'da 1 Ekim'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu, ülkede gerginliği üst düzeye çıkardı.

ÖLÜM TEHDİDİ

Katalanların bağımsızlığını açıklayacağını bildirmesi üzerine Madrid yönetimi açık bir şekilde ölüm tehditleri savurdu.

İspanya'da hükümeti temsil eden Halk Partisi sözcüsü Pablo Casado, "Katalan liderinin sonu da aynı selefi gibi olabilir. Tıpkı Franco döneminde yaşananlar..." gibi Katalonya lideri Puigdemont'a suikastın sinyalini verdi.

Katalonya polisi suikast alarmında

KATALAN POLİSİ ALARMDA

Madrid yönetiminin açık ölüm tehdidinden sonra Katalan polisleri güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.

Katalonya polisi suikast alarmında

HER YER ARANDI

Bağımsızlık kararının açıklanacağı alanda ve Katalan liderin ilerleyeceği güzergahta kuş uçurtmayan Katalan polisleri, rögar kapaklarını bile tek tek kaldırarak bombalı saldırı ve suikast girişimlerine karşı önlem aldı.

Katalonya polisi suikast alarmında

Katalonya polisi suikast alarmında

Katalonya polisi suikast alarmında

İspanya'dan Katalan liderine suikast tehtidi haberi

Katalonya polisi suikast alarmında

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