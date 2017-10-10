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Katalonya'da bağımsızlığın ertelenmesi halkı yıktı

Katalonya Başkanı “Bağımsızlığımızı kazandık” deyince alkış koptu. Sonraki sözünde ise yıkıldılar: “Ertelemeliyiz”

10.10.2017 - 21:47
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Katalonya'da bağımsızlığın ertelenmesi halkı yıktı

Merakla beklenen Katalonya'nın bağımsızlık açıklaması Katalanlar açısından hüsran ile sonuçlandı. Seçim sonucunda bağımsızlık hakkını elde ettiklerini söyledikleri sırada sevinç yumağı olan Barselona meydanını dolduran on binler, "ancak" ile başlayıp"ertelemeliyiz" ile biten açıklamanın ardından hüsrana boğuldu.

Katalonya'da bağımsızlığın ertelenmesi halkı yıktı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU AKTI

Beklenmeyen bağımsızlık açıklaması Katalonya'nın başkenti Barselona'da kalabalığı olumsuz yönde etkilerken, kiminin gözyaşları sel oldu aktı, kimileri ise birbirlerine sarılarak teselli aradı.

Birkaç dakika ara ile çekilen bu fotoğraflar da "ilan edilemeyen bağımsızlık" sonrası Barselona Meydanı ve televizyonlarda Başkan Puigdemont'u izleyenlerin hislerine tercüman oldu.

Katalonya'da bağımsızlığın ertelenmesi halkı yıktı

Katalonya'da bağımsızlığın ertelenmesi halkı yıktı

Katalonya'da bağımsızlığın ertelenmesi halkı yıktı

Katalonya'da bağımsızlığın ertelenmesi halkı yıktı

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