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Katalonya'da polis dayağı

Katalonya'nın kaçak liderinin Almanya'da gözaltına alınması, bağımsızlık yanlısı Katalanları harekete geçirdi. Barselona'da eylem yapan göstericilere, Madrid yönetimine bağlı polisler saldırdı.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 09:15..
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Katalonya'da polis dayağı

Katalonya'nın, hakkında yakalama kararı bulunan ve Almanya'da yakalanarak gözaltına alınan bağımsızlık yanlısı lideri Carles Puigdemont Katalonya'yı bir kere daha karıştırdı. Daha önce bağımsızlık serüveni ile karışan Barselona, şimdi de Puigdemont'un gözaltına alınmasıyla kaosu ortamını yeniden yaşadı.

Katalonya'da polis dayağı

Katalonya'da polis dayağı ViDEO

POLİS ŞİDDETİ

Bağımsızlık yanlısı Katalanlar, seçimle başa gelen ancak ülkesinin topraklarında bulunmayan liderleri Puigdemont için sokaklara döküldüler. Puigdemont'un serbest kalması ve İspanya yönetimine iade edilmemesi için eylem yapan göstericilere polis şiddeti geldi.

Katalonya'da polis dayağı

Polisler Puigdemont yanlısı göstericilere acımasızca saldırdı, coplarla göstericilere saldıran polisler eylemcileri yaraladı. Bazı göstericileri yere düşüren polisler bununla da yetinmeyerek eylemcileri tekmelemeye başladı. Çıkan olaylarda çok sayıda göstericinin vücutlarında yarık ve kırıklar oluştu.

Katalonya'da polis dayağı

AYNI ŞİDDET SAHNEDE

Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda Madrid'den gelen binlerce polis Barselona'da göstericilere dayak atmış, çıkan olaylarda en az 337 kişi yaralanmıştı. Madrid yönetimi çıkan olaylar için bir hafta sonrasında özür dilediyse de polis şiddeti hem İspanya hem de Avrupa'nın gündemine oturmuştu.

Katalonya'da polis dayağı

Katalonya'da polis dayağı

PUİGDEMONT'UN GÖZALTINA ALINMASI

İspanya'nın, hakkında tutuklama kararı oluşturduğu Katalonya'nın ayrılıkçılık yanlısı lideri Carles Puigdemont, hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Finlandiya'dan Belçika'ya dönüş yolunda, Alman polisleri tarafından Danimarka sınırını geçtikten sonra gözaltına alındı.

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