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Katalonya'da polis şiddeti

Katalonya'da bağımsızlık referandumunun üzerinden bir yıl geçti. Birinci yılı kutlayan ayrılıkçı Katalanlar, polis şiddetine maruz kaldı.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 14:09..
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İspanya'nın Katalonya bölgesindeki tartışmalı bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde binlerce kişi bölgedeki büyük kentlerde eylem yaparken, Barselona'daki protestolarda polis şiddeti devam ediyor.

Göstericilere polisler tarafından coplanarak dayak atıldı.

Katalonya'da polis şiddeti

ACIMASIZ MÜDAHALE

Polisler göstericilere sıfır tolerans ilkesiyle karşılık verdi. Eylemcilerin üzerlerine yürüyen güvenlik güçleri yakaladıkları göstericileri coplayarak acımasızca dövdü. Yerlerde sürüklenen göstericiler gözaltına alındı.

Katalonya'da polis şiddeti ViDEO

BAĞIMSIZLIK YIL DÖNÜMÜ EYLEMLERİ

Barselona'daki yürüyüşe 180 binden fazla protestocu katıldı. Katalan bölge parlamentosunun önünde, protestocuları dağıtmak isteyen polis ve eylemciler arasında çatışmalar çıkmıştı. Yüzlerce protestocu da yüksek hızlı tren hattını saatlerce işgal etti, yollar ve otoyollar da kapandı.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış ve bölgenin ayrılıkçı yönetimi 27 Ekim'de bağımsızlık ilan etmişti.

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