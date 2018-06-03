Katalonya'da yeni hükümet bağımızlığın peşinde

İspanya'da Katalonya özerk bölgesi yönetiminin tek taraflı bağımsızlık referandumu düzenlemesi, bağımsızlık ilan etmesi, bunun üzerine Madrid'in bölgeye kayyum ataması ve bölgesel başkan Carles Puigdemont'un sürgüne gitmesiyle ilerleyen süreçte bir viraj daha dönüldü.

RAJOY'UN GİDİŞİ YENİ DÖNEMİ BAŞLATTI

Kayyum atayan ve Puigdemont'un yeniden aday olup başkan seçilmesini engelleyen İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un hükümetinin yolsuzluk skandalları silsilesi üzerine güvensizlik oylamasıyla düşmesinin ardından gözler Katalonya'ya çevrildi.

Puigdemont'la dayanışma içinde Katalonya Başkanı seçilen Quim Torra'nın liderliğindeki hükümet, bugün Katalan meclisinde yemin ederek resmen göreve başladı.

BAĞIMSIZLIK ÇAĞRISI

Tesadüfen aynı gün göreve başlayan yeni İspanya Başbakanı, Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez'e diyalog çağrısı yapan Torra, "Haydi konuşalım, sorunu ele alalım, risk alalım. Aynı masa etrafında oturup hükümetler arası müzakere etmeye ihtiyacımız var" dedi.

Yeni Katalan hükümetinin göreve başlamasıyla 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından başlayan merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan yönetme uygulaması da otomatik olarak sona erdi.