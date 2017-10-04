Katalonya'dan bağımsızlık açıklaması

İspanya-Katalonya arasındaki referandum krizi giderek tırmanıyor. En son Kral 6. Felipe'nin de dahil olduğu kaos ortamında referandum fırtınası giderek büyürken, İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles ateşe körükle giden yeni bir açıklama yaptı.

"BİRKAÇ GÜNE BAĞIMSIZLIK İLAN EDİLECEK"

Kral'ın açıklamasını yaptığı saatlerde kendisi de Katalanlara hitap eden Puigdemont, referandum neticesinde çıkan sonuca bağlı olarak birkaç gün içerisinde bağımsızlığın ilan edileceğini belirtti.

Katalan lider ayrıca bu akşam Türkiye saati ile 21:00'da da önemli bir açıklamanın yapılacağını belirtirken, bu açıklamanın da yine bağımsızlık ve son süreç ile ilgili olacağı tahmin ediliyor.

MADRİD-BARSELONA GERİLİMİNDE SON DURUM

Pazar günü gerçekleştirilen olaylı referandumda Madrid yönetimine bağlı polisler Katalanlara tüm dünyanın gözü önünde orantısız güç kullanımı tanımını da aşan uygulamalarda bulunmu, AB' de dahil olmak üzere hiç kimse bu duruma aldırış etmemişti.

En son yapılan açıklamalarda Özerklik statüsünün kaldırılabileceğinin sinyalini veren İspanyol yönetimini Kral felipe de desteklemiş, son olarak da Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont bugün yaptığı açıklama ile İspanyol otoritelere meydan okudu.

İspanya'dak

ASDi Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont