taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Katalonya'dan bağımsızlık açıklaması

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya'nın birkaç gün içinde bağımsızlık ilan edeceğini açıkladı.

04.10.2017 - 12:52
  1. Haberler
  2. Dünya

İspanya-Katalonya arasındaki referandum krizi giderek tırmanıyor. En son Kral 6. Felipe'nin de dahil olduğu kaos ortamında referandum fırtınası giderek büyürken, İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles ateşe körükle giden yeni bir açıklama yaptı.

Katalonya'dan bağımsızlık açıklaması

"BİRKAÇ GÜNE BAĞIMSIZLIK İLAN EDİLECEK"

Kral'ın açıklamasını yaptığı saatlerde kendisi de Katalanlara hitap eden Puigdemont, referandum neticesinde çıkan sonuca bağlı olarak birkaç gün içerisinde bağımsızlığın ilan edileceğini belirtti.

Katalan lider ayrıca bu akşam Türkiye saati ile 21:00'da da önemli bir açıklamanın yapılacağını belirtirken, bu açıklamanın da yine bağımsızlık ve son süreç ile ilgili olacağı tahmin ediliyor.

Katalonya'dan bağımsızlık açıklaması

MADRİD-BARSELONA GERİLİMİNDE SON DURUM

Pazar günü gerçekleştirilen olaylı referandumda Madrid yönetimine bağlı polisler Katalanlara tüm dünyanın gözü önünde orantısız güç kullanımı tanımını da aşan uygulamalarda bulunmu, AB' de dahil olmak üzere hiç kimse bu duruma aldırış etmemişti.

En son yapılan açıklamalarda Özerklik statüsünün kaldırılabileceğinin sinyalini veren İspanyol yönetimini Kral felipe de desteklemiş, son olarak da Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont bugün yaptığı açıklama ile İspanyol otoritelere meydan okudu.

İspanya'dak

ASDi Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont

İlginizi Çekebilir
İspanya ekonomisinde düşüş
İspanya ekonomisi, ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki bağımsızlık yanlısı girişimlerden olumsuz etkilenmeye başladı.
Rusya'dan ABD'ye terör suçlaması
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’de terörist gruplara destek verdiğini söyledi.
Almanya'da Jamaika koalisyonu yapılamıyor
Almanya hükümetin kurulması için gereken "Jamaika koalisyonu" için görüşmelere hala geçemedi.
Putin'den Kuzey Kore açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, K.Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu ancak bunun istenilen sonucu vereceğinin kesin olmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM