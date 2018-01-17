Katalonya'nın yeni başkanı Roger Torrent oldu

İspanya’nın Özerk Katalonya Bölgesi Parlamentosunda yapılan meclis başkanlığı seçimini ayrılık yanlısı Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) milletvekili Roger Torrent oy çoğunluğuyla kazandı.
68 OYLA SEÇİLDİ
Torrent, 68 ’evet’ oyuyla meclis başkanı seçildi. Mecliste sandalyesi bulunmayan Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve Brüksel’e kaçan 4 milletvekili oy kullanamadı.
Roger Torrent
MECLİS BAŞKANI GÖNDERME YAPTI
Vekil meclis başkanı ve meclisin en kıdemli vekili Ernest Maragal sonuçları açıklarken böyle bir anayasal oturum ilk kez hükümet koltukları boşken gerçekleştiğine dikkat çekip “Günaydın Başbakan ve Katalan hükümeti üyeleri demek isterdim ama burada değiller, bazıları hapiste bazıları sürgünde…” dedi.
ESKİ BAŞKAN OY KULLANMAK İSTEMEDİ
Eski başkan Puigdemont’un da aralarında olduğu Brüksel’deki milletvekilleri vekaleten oy kullanmak istemedi.
İspanya hükümeti Salı günü Belçika’daki millet vekillerinin uzaktan seçime dahil olması halinde Anayasa Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini söylemişti.