Katalonya'nın yeni başkanı Roger Torrent oldu

Brokoli ve yoğurdu birlikte yemek bağırsak kanserini önlüyor hatta tedavi ediyor.

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Yarıyıl tatilini verimli geçirmenin 12 yolu

15 günlük bu tatil, çocuklar için hem bir soluklanma hem de ilk dönemin sakin bir şekilde değerlendirilmesi için eşsiz bir fırsat olabilir.