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Katalonya'nın yeni başkanı Roger Torrent oldu

İspanya'nın Özerk Katalonya Bölgesi Başkanlığına Roger Torrent seçildi. Eski başkan Puigdemont’un da aralarında olduğu Brüksel’deki milletvekilleri oylamada oy kullanmadı.

İHA | 17.01.2018 - 18:49..
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İspanya’nın Özerk Katalonya Bölgesi Parlamentosunda yapılan meclis başkanlığı seçimini ayrılık yanlısı Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) milletvekili Roger Torrent oy çoğunluğuyla kazandı.

68 OYLA SEÇİLDİ

Torrent, 68 ’evet’ oyuyla meclis başkanı seçildi. Mecliste sandalyesi bulunmayan Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve Brüksel’e kaçan 4 milletvekili oy kullanamadı.

Katalonya'nın yeni başkanı Roger Torrent oldu

Roger Torrent

MECLİS BAŞKANI GÖNDERME YAPTI

Vekil meclis başkanı ve meclisin en kıdemli vekili Ernest Maragal sonuçları açıklarken böyle bir anayasal oturum ilk kez hükümet koltukları boşken gerçekleştiğine dikkat çekip “Günaydın Başbakan ve Katalan hükümeti üyeleri demek isterdim ama burada değiller, bazıları hapiste bazıları sürgünde…” dedi.

ESKİ BAŞKAN OY KULLANMAK İSTEMEDİ

Eski başkan Puigdemont’un da aralarında olduğu Brüksel’deki milletvekilleri vekaleten oy kullanmak istemedi.

İspanya hükümeti Salı günü Belçika’daki millet vekillerinin uzaktan seçime dahil olması halinde Anayasa Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini söylemişti.

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