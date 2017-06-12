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Katar ABD firmasıyla kendisini denetlemesi için anlaştı

Katar, terörle mücadele çabalarını denetlemesi için eski ABD Adalet Bakanı John Ashcroft'un hukuk firmasıyla anlaştı.

12.06.2017 - 05:12
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Katar ABD firmasıyla kendisini denetlemesi için anlaştı

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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın başını çektiği bir grup Arap ülkesi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "teröre destek vermekle" suçladığı Katar, bu iddiaların yersiz olduğunu ortaya koymak için çalışma başlattı.

ESKİ ABD ADALET BAKANI'NIN FİRMASI İLE ANLAŞTI

Bu amaçla George W. Bush döneminde 2001 ile 2005 yılları arasında ABD Adalet Bakanlığı görevini yürüten John Ashcroft'un hukuk firması ile anlaşmaya varıldı.
Firmadan Adalet Bakanlığına yapılan bildirime göre Katar, 90 günlük çalışma için 2,5 milyon dolar ödeyecek.

KATAR'I DENETLEYEREK RAPOR VERECEK

Hukuk firması, Katar'ın, kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesi konularındaki faaliyetlerini denetleyerek raporlayacak. Güçlendirilmesi gereken noktalarda Katar'a tavsiyelerde de bulunacak firmanın, aynı zamanda medya ve ABD siyasi kurumlarında lobi faaliyetlerinde bulunması da öngörülüyor.

"KATAR KENDİNDEN EMİNDİR"

Adalet Bakanlığına yapılan bildirimde, "Yapacağımız denetimin, kara para aklama ve Katar finansal sisteminin terörün finansmanı için kullanılmasına karşı alınan kapsamlı önlemleri gözler önüne sereceği konusunda Katar kendinden emindir." ifadelerine yer verildi.

KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, geçen hafta Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

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