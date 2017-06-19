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Katar-ABD'den bu kez savunma tatbikatı

Katar ABD ile yaptığı deniz tatbikatının ardından El-Kalayil bölgesindeki savunma tatbikatını tamamladı.

19.06.2017 - 13:33
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Katar-ABD'den bu kez savunma tatbikatı

Katar resmi haber ajansı QNA'nın Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyinde ABD ile Katar güçlerinin "Bizler Faniyiz, Katar ve (Katar Emiri) Temim Kalıcıdır." adı altında gerçekleştirdiği ortak savunma tatbikatı sona erdi.

KRİZDEN SONRA  İKİNCİ TATBİKAT

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katılımıyla "ortak eylem ilkesini elde etme" amacıyla El-Kalayil bölgesinde icra edilen askeri tatbikat, Katar Özel Kuvvetleri, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri ve ABD Özel Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi.

GEÇTİĞİMİZ CUMA DENİZ TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Katar'ın geçen cuma başkent Doha'nın güneyinde kara sularında başlattığı ortak tatbikata iki ABD savaş gemisi ile Katar deniz kuvvetlerinden birlikler katılmıştı. Tatbikatın füze ve top atışlarının yapılacağı bir dizi özel deniz operasyonu ile Katar ve ABD uçakları ile deniz unsurlarının ortak operasyon icrasını içerdiği bildirilmişti.

Katar-ABD'den bu kez savunma tatbikatı

YAŞANAN KRİZDEN SONRA BİR İLK

Tatbikat, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında başlayan krizden sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

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