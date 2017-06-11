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Katar abluka mağdurları için dava açacak

Katar, üç ülke tarafından uygulanan ablukadan mağdur olanlara tazminat ödenmesi için dava açmaya hazırlanıyor

11.06.2017 - 06:54
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Hükümete bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Damir el-Merri, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatması ve uyguladığı ablukadan etkilenen Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri vatandaşlarına tazminat ödenmesini sağlamak için Uluslararası Hukuk Bürosu ile sözleşme yapılacağını duyurdu.

Merri, Uluslararası Hukuk Bürosu'nun dava açarak bu ülkelerden, ulusal mahkemeleri aracılığıyla mevcut zararların giderilmesini talep edeceğini ifade ederek bu ülkelerdeki mahkemelerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise uluslararası sözleşmelerde geçen "zararın giderilmesi" ilkesi çerçevesinde uluslararası mahkemelere başvurulacağını dile getirdi.

TOPLU CEZALANDIRMA VE ULUSLARARASI SUÇ

Söz konusu kararları "toplu cezalandırma ve uluslararası suç" olarak nitelendiren Merri, komitenin Körfez'deki krizin ardından 700 şikayet aldığını ve trajik aile sorunlarıyla karşılaşıldığını aktararak bu durumu kabullenme ve susmanın mümkün olmadığını söyledi.

Merri, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi olarak Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'deki insan hakları kuruluşlarıyla telefonla görüşerek abluka nedeniyle Katar ve bu üç ülke vatandaşlarının maruz kaldığı ihlallerin çözülmesi için bir an önce harekete geçilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

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