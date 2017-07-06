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Katar açıkladı: Laptop yasağı kalktı

Katar Havayolları’da ABD’nin ülkeye uçacak uçaklarda laptop bulundurma yasağı listesinden çıkarıldı.

06.07.2017 - 16:08
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ABD Havacılık Kurumu 10 Mart’ta yayınladığı genelge ile aralarında Türk Hava Yolları’nı da kapsayan bir dizi ortadoğu ülkesi havayolu şirketlerinin ABD uçuşlarında laptop ve benzeri elektronik cihazların taşınmasına ’terör endişesi’ gerekçesiyle yasak getirmişti.

ABD’nin uyguladığı laptop yasağı THY, Emirates ve Ethiad Airways şirketleri için dün kalkmıştı.

KATAR DA YASAKTAN MUAF TUTULDU

Katar Hava Yolları internet sitesinden yapılan açıklamada "Derhal geçerli olmak üzere, bütün kişisel elektronik cihazlar,Hamad Uluslararası Havalimanı’ndan ABD’ye gidecek uçaklarda taşınabilir." denildi.

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