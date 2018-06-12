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Katar, BAE'nin ablukasına dava açtı

Doha yönetimine yönelik ablukaya ilişkin yasa dışı uygulamaları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açıldı.

AA | 12.06.2018 - 05:02..
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hâtır, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'a yönelik ablukayla alakalı yasa dışı uygulamaları ve ihlalleri nedeniyle BAE aleyhine UAD'de dava açtıklarını belirtti.

Hâtır, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

BAE'den ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017, 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere (BM) başvuruda bulunmuştu. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın şu ana kadar 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

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