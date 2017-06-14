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Katar Cibuti'deki askerlerini geri çekiyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Eritre sınırında konuşlu askerlerini Cibuti'den çekeceğini bu ülkenin yönetimine bildirdi.

14.06.2017 - 08:27
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Katar resmi haber ajansı QNA'nın Katar Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Doha, Eritre sınırında yer alan tüm askeri varlığını Cibuti'den çekeceğini Cibuti yönetimine iletti.

CİBUTİ KARARA SAYGI DUYUYOR

Cibuti diplomatik kaynakları daha önce AA muhabirine yaptıkları açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanlığının, Cibuti ve Eritre arasındaki ara buluculuk görevini sonlandırdığına ilişkin bir mektubu Cibuti'ye gönderdi. Katar, aynı şekilde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutierres'i de ara buluculuk rolünün son bulması hakkında resmi olarak bilgilendirecek. Cibuti, Katar'ın kararına saygı duyuyor ancak Doha ile söz konusu bölgedeki askerlerin önemi üzerine Katar ile tekrar iletişime geçecek." demişti.

KATAR-CİBUTİ İLİŞKİLERİ

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde, Cibuti 8 Haziran'da Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ilan etmişti.

Katar, Cibuti-Eritre arasındaki sınır ihtilafında, 2008 yılında ara buluculuk rolü üslendi. İki ülke sınırına yüzlerce asker konuşlandıran Katar yönetimi, tarafları 2011 yılında Doha'da bir barış anlaşması imzalamaya ikna etmişti.

Doha'nın iki ülke arasındaki arabuluculuktaki son başarısı, Mart 2016'da 8 yıldır Eritre'de tutuklu bulunan 4 Cibutili mahkumun serbest bırakılmasını sağlamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

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