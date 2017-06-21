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Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

Katar Petroleum’un CEO’su Saad el-Kaabi, ülkesinin sonsuza kadar abluka altına kalabileceğini ifade etti.

21.06.2017 - 09:11
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Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

Katar Petroleum’un CEO’su Saad el-Kaabi, El Cezire'ye verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SONSUZA KADAR ABLUKA

Hazırlıklarının çok iyi olduğunu savunan Saad el-Kaabi, "Hazırlıklarımızla sonsuza kadar abluka altında kalabiliriz; gaz ve petrol endüstrilerimiz etkilenmeyecektir." dedi.

"ONLAR KAYBEDECEK BİZ DEĞİL"

Bazı lojistik ihtiyaçlar dışında ithal konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirten El-Kaabi, "En büyük kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri’nin Cebel Ali Limanı olacak, biz değil.” ifadelerini kullandı.

GAZ ÜRETİMİNDE AKSAKLIK OLURSA...

Boyut olarak küçük ancak nüfuzu büyük olan bir ülke olduklarını belirten El-Kaabi, "Gaz üretimimizdeki herhangi bir aksaklık birçok ülkeyi farklı seviyelerde etkileyecektir.” şeklinde konuştu.

KATAR'IN LNG SATTIĞI ÜLKELER

Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

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