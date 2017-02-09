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Katar Dünya Kupası için 500 milyar dolar harcayacak

2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları devam eden ülkede haftalık 500 milyon dolar harcanıyor.

09.02.2017 - 09:08
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  2. Projeler

2022 FIFA Dünya Kupası bu sene Katar'da düzenlenecek. Bu turnuva içinülkede yapılan harcamalar hakkında bir açıklama yapan El-Emadi, "2022 FIFA Dünya Kupası'nın altyapı yatırımları için haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcıyoruz. Bu harcamalar, Dünya Kupası'na tam anlamıyla hazır olabilmek için 3-4 yıl daha böyle devam edecek." diye konuştu.

Katar Dünya Kupası için 500 milyar dolar harcayacak

200 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HARCANACAK

Harcamaların sadece statlar için yapılmadığını belirten El-Emadi, "Otoyollar, havaalanları, limanlar ve hastaneler gibi birçok alana yatırımda bulunuluyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında altyapı çalışmalarına 200 milyar dolardan fazla harcanmış olacak." şeklinde konuştu. El-Emadi, altyapı çalışmalarının 2022'ye kadar tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

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