Katar Dünya Kupası için 500 milyar dolar harcayacak

2022 FIFA Dünya Kupası bu sene Katar'da düzenlenecek. Bu turnuva içinülkede yapılan harcamalar hakkında bir açıklama yapan El-Emadi, "2022 FIFA Dünya Kupası'nın altyapı yatırımları için haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcıyoruz. Bu harcamalar, Dünya Kupası'na tam anlamıyla hazır olabilmek için 3-4 yıl daha böyle devam edecek." diye konuştu.

200 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HARCANACAK

Harcamaların sadece statlar için yapılmadığını belirten El-Emadi, "Otoyollar, havaalanları, limanlar ve hastaneler gibi birçok alana yatırımda bulunuluyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında altyapı çalışmalarına 200 milyar dolardan fazla harcanmış olacak." şeklinde konuştu. El-Emadi, altyapı çalışmalarının 2022'ye kadar tamamlanacağını da sözlerine ekledi.