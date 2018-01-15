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Katar Emiri Ankara'ya geliyor
Katar Emiri El Sani, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Haber Merkezi | 15.01.2018 - 11:09..
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Gündem
Katar Emiri El Sani, bugün
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşecek.
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