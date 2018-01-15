Katar Emiri Ankara'ya geliyor

Avusturya’da 60 bin kişi yeni hükümeti protesto etti

1 Göksel Gümüşdağ: Arda'yı bedavaya aldık Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, resmi sözleşmeye imza attı. Başkan Göksel Gümüşdağ, milli oyuncunun sözleşme detaylarını açıkladı.

2 Adana’da 10 numara yağ operasyonu Adana’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda varil ve tanklar içerisinde 4 bin 300 litre ’10 numara yağ’ ele geçirildi.

3 Kemerle döven kocasını affeden kadın devlete seslendi Adana’da kendisini kemerle döven kocası cezaevine giren kadın, "Ben kocamı affettim, devlet de affetsin. 10 yıl hapis cezası çok ağır olacak." dedi.

4 Hilmi Yavuz’un ‘Okuma Notları’ kitabına dair… Türk şiirinin usta kalemi Hilmi Yavuz, yeni baskısı yapılan kitapta yazarların kitap seçimini, okumalarını ve kitaplar hakkındaki düşünceleri yer alıyor.

5 Prof. Ahmet Ercan insanları aşağıladığı sözleri savundu Yoksulların PKK ile savaşırken şehit olma gazıyla öldüğünü ifade eden Ahmet Ercan, bu sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Ece Erken de "Her sözünüze katılıyorum" diye destek oldu.

6 Güney ve Kuzey Kore arasında görüşme Güney Kore ve Kuzey Kore, Pyongyang yönetiminin gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na bir müzik grubu gönderme planını görüşmek üzere bir araya geldi.