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Katar Emiri iş birliği protokollerini imzaladı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye ile daha önce yapılan protokolleri onayladığı bildirildi.

10.10.2017 - 02:02
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Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, Türkiye ile geçen yıl Trabzon'da imzalanan kültürel alanda iş birliği öngören protokolleri onaylayan kararname çıkardı.

PROTOKOL NELERİ İÇERİYOR

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi, 18 Aralık 2016'da Trabzon'da toplanmış, toplantı çerçevesinde iki ülke arasında yükseköğrenim, bilgiteknoloji, iletişim, sağlık, spor ve kültürel aktiviteler gibi çeşitli konularda mutabakat zaptları imzalanmıştı.

Katar Emiri iş birliği protokollerini imzaladı(Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Temim, geçen yıl Trabzon'da bir araya gelmişti)

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