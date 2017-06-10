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Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu bir mesajla teşekkür etti.

10.06.2017 - 02:04
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Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu

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Körfez ülkelerinin ağır yaptırımlarına maruz kalan Katar'a Türkiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat destek olarak krizin ortadan kaldırılması için başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Körfez ülkelerine çağrı yaptı.

Ardından, Katar'a gıda, ilaç gibi yardımlar yapıldı. Ayrıca Türkiye bölgenin güvenliği için 5 bin askerini Katar'a gönderme kararı aldı.

Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu İZLE

FONDA DİRİLİŞ ERTUĞRUL VAR

Bütün bu gelişmelerden sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani, Cumuhrbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye sosyal medya hesabından bir teşekkür videosu yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerine yer verilen videoda fonda Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği yer alıyor.

Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu

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