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Katar Emiri'nin Başkan Erdoğan'a hediyesi: Özel uçak

Kokpit.aero'nun haberine göre, Katar Emirliği’ne ait Boeing 747-8 tipi özel uçak, Katar Şeyhi Al Sani’nin hediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 18:55..
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Katar Emiri'nin Başkan Erdoğan'a hediyesi: Özel uçak

Katar Emirliği’ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldı.

VQ-BSK tescilli uçak, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi Türkiye’ye olan güveni ile bu uçağı hediye ettiği öğrenildi.

Katar Emiri'nin Başkan Erdoğan'a hediyesi: Özel uçak

2012'DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kokpit.aero'nun haberine göre, Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde ‘Bu uçak kimin’ soruları ortaya atılmıştı.

Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.

Katar Emiri'nin Başkan Erdoğan'a hediyesi: Özel uçak

ÖZEL DONANIMLI 76 YOLCU KAPASİTELİ UÇAK

Normalde üç sınıflı 400 yolcu kapasiteli uçak özel donanımıyla 76 yolcu taşıyor. Ayrıca 18 kişilik uçuş ekibi de bu uçakta görev yapıyor. Toplantı salonları, yatak odası, özel reviri bulunan uçak üç yıllık hizmet süresinde 436 saat uçtuğu, toplam 200 iniş kalkış yaptı.

Katar Emiri'nin Başkan Erdoğan'a hediyesi: Özel uçak

İKİNCİ EL OLARAK SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Uçağın satış kararından sonra bazı ülkelerin ilgilendiği öğrenildi. 400 milyon dolar fiyatla ikinci el pazara çıkan uçağa Başkan Erdoğan ilgi gösterdi. Katar Şeyhi bu talep üzerine uçağı hediye etti.

PİLOTLARI 777 FİLOSUNDAN

Geçtiğimiz ay THY, bu uçakta görev yapacak pilotları belirledi. Ekip benzer kokpite sahip olmaları nedeniyle 777 filosundan seçildi. Simülatör ve yer eğitimlerini tamamlayan pilotlar yurda döndü.

Katar Emiri'nin Başkan Erdoğan'a hediyesi: Özel uçak

DÜN GECE GELDİ

Katar’dan önce inceleme için Basel’deki AMAC Aerospace tesislerine getirilen uçak dün gece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçtu. Boeing 747-8’in boyama ve modifikasyon işlemlerinin HABOM tesislerinde yapılacağı öğrenildi.

Katar Emiri'nin Başkan Erdoğan'a hediyesi: Özel uçak

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