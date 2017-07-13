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Katar Havayolları CEO'su ABD'li rakiplerini hedef aldı

Körfez ülkeriyle Katar arasındaki krizin vurduğu Katar Havayolları, bu kez CEO Ekber el Bekir'in cinsiyetçi açıklamalarıyla gündemde...

13.07.2017 - 16:00
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Katar Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı  Ekber el Bekir, Katar Havayolları’nın Doha’dan Dublin’e direkt uçuşa başlaması nedeniyle Dublin’de düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

AMERİKAN HAVAYOLLARI'NA AĞIR ELEŞTİRİ

Bekir burada yaptığı konuşmasınad ABD’li rakiplerini yerden yere vurdu. Dinleyicilerden biri tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Konuşmasında en dikkat çeken ifadesi ise kadınlara yönelik ayrımcı ifadeler kullanması oldu:

"SÜPRÜNTÜ AMERİKAN HAVAYOLLARINDA BÜYÜKANNELERE SERVİS YAPTIRIYORLAR"

"Yani bu süprüntü Amerikan havayolu şirketleriyle seyahat etmenize gerek yok. Biliyorsunuz Amerikan havayollarında büyükannelere servis yaptırıyorlar."

Katar Havayolları CEO'su ABD'li rakiplerini hedef aldı VİDEO

"BİZİM KABİN EKİBİNİN YAŞ ORTALAMASI 26"

Bununla da kalmayan Bekir, "Benim kabin ekibimin yaş ortalaması sadece 26." ifadelerini kullandı.

Katar Havayolları CEO'su ABD'li rakiplerini hedef aldı

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