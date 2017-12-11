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Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Perşembe günü Fransa ile toplam 62 savaş uçağı için bir anlaşma yapan Katar, şimdi de İngiltere ile söz kesti.

Ajanslar | 11.12.2017 - 03:10..
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Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; İngiltere'yle 24 adet Eurofighter Typhoon model savaş uçağı için anlaşma imzalandı. İngiliz basınında, Katar'ın bu anlaşma karşılığında 8 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

ORTAK OPERASYON FİLOSU DA KURULACAK

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atıyye ile başkent Doha'da bir araya geldi. Buna göre görüşmede, savaş uçağı satın alımının yanı sıra iki ülke arasında 'ortak operasyon filosu' kurulmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

"SAVAŞA HAZIRLIKLI OLMAYI SAĞLAYACAK"

Ortak operasyon filosunun bölgede bir ilk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında ilerleyen zamanlarda yapılacak ortak çalışmaların nüvesi olduğu belirtildi. Filonun, iki ülkenin pilot ve teknisyenlerinin her an savaşa hazırlıklı olmalarını sağlayacak tüm hava operasyonlarını kapsadığı, 2022 Dünya Kupası organizasyonunda hava güvenliğinin sağlanmasında da önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın değeri ile uçakların teslim tarihine ilişkin bilgi verilmezken, İngiltere kaynaklı bir raporda anlaşmanın yaklaşık 8 milyar dolar değerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

62 UÇAK DA FRANSA'DAN ALDI

Katar, perşembe günü Fransa'dan toplam 6.6 milyar euro değerinde 12 adet Rafale modeli savaş uçağı ile 50 adet Airbus tipi uçak alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

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