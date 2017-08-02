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Katar, İtalya'dan savaş gemileri satın alıyor

Katar'ın İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi alımı için anlaşma imzaladığı bildirildi.

02.08.2017 - 19:24
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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesini ziyaret eden İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile başkent Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, Katar Deniz Kuvvetleri'ne İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi alımı ile anlaşmanın iki ülke arasındaki askeri iş birliği programı çerçevesinde tamamlandığını belirtti.

"ABLUKACI ÜLKELERİN İSTEKLERİ İYİ NİYET İÇERMİYOR"

Katar'la bazı Arap ülkeleri arasındaki krize de değinen Al Sani, abluka uygulayan ülkelerin krizin çözümü konusunda iyi niyetten tamamen yoksun olduğunu savundu.

Bahreyn'in başkenti Manama'daki son toplantının da bunun açık kanıtı olduğunu söyleyen Al Sani, "Manama toplantısında, üzerinden 10 gün geçtikten sonra geçersiz kılınan ve onun yerine Kahire'nin 6 prensibini esas alınan 13 maddelik talep listesine dönülmesi çeşitli çelişkilere işaret ediyor. Bu istekler çözüme yönelik iyi niyet içermiyor." dedi.

"DİYALOG İÇİN KANUNSUZ YAPTIRIMLARDAN DÖNÜLMELİ"

Al Sani, Katar'ın, "hiçbir ülkenin egemenliğinin ihlal edilmemesi", "zorlamayla değil karşılıklı taahhütle sonuç alınması" ve "uluslararası kanunlara göre bir çözüme varılması" olmak üzere üç ilke çerçevesinde çözüme hazır olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin diyalog için herhangi bir şart koşmadığını ancak sadece mantıksal bir zemine ihtiyaç olduğunu aktaran Al Sani, "Diyaloga girmek için öncelikle Katar'a uygulanan kanunsuz yaptırımlardan dönülmelidir. Egemenlik hakları olarak adlandırdıkları konular ise onları bağlar." diye konuştu.

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