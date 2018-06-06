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Katar: Körfez krizi seneler önce planlandı

Eski Katar Başbakanı Hamad bin Casim Al Sani, "ABD'deki soruşturmalar, Körfez krizinin seneler önce planlandığını ortaya çıkardı." dedi.

AA | 06.06.2018 - 03:48..
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Hamad bin Casim Al Sani, Körfez krizinin 1. yılında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkeme karşı sunacağınızı söylediğiniz deliller nerede? ABD'deki soruşturmalar, Körfez krizinin uzun yıllar önce planlandığını ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Katar: Körfez krizi seneler önce planlandı

"HER ŞEY YIKILDI"

Sözünü ettiği soruşturmaların detaylarına ve ABD'de kimler tarafından yürütüldüğüne ilişkin bilgi vermeyen Al Sani, şunları kaydetti:

"Katar ablukası herhangi bir şey için yapılmadı. Planlanan gündem uygulandı. Bu krizde kurban, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) oldu. Genç nesillerden babalarının başladığı yolu tamamlamalarını bekliyorduk. Ancak bazı KİK ülkelerinin kararıyla her şey yıkıldı. Altı ülkenin onayıyla karar alması gereken KİK'in iç tüzüğü nerede kaldı."

Katar: Körfez krizi seneler önce planlandı

13 MADDELİK TALEP LİSTESİ SUNULMUŞ

Al Sani ayrıca Kral Selman bin Abdulaziz'in, Körfez ailesinin büyüğü olarak, "işlerin yoluna girmesi" konusundaki hikmetine güvendiğini dile getirdi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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