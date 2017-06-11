taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5354
EURO
3,9641
ALTIN
143,99
PETR
48,2500

Katar krizi kitaplara taşındı

Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanı, İslam alimi Yusuf el-Karadavi'nin kitaplarının okullardan, acil olarak kaldırılması talimatını verdi.

11.06.2017 - 23:16
  1. Haberler
  2. Dünya
Katar krizi kitaplara taşındı

Katar krizi kitaplara taşındı

Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan Bakan Ahmed bin Muhammed imzalı açıklamada, Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkeleri tarafından terör listesinde eklenen Dünya Alimler Birliği Başkanı El-Karadavi'nin tüm kitaplarının 'acil olarak' okullardan, üniversitelerden ve kütüphanelerden kaldırılması gerektiği bildirildi.

BASIMI DA YASAKLANDI

Eğitim kurumları ve kütüphanelerde terörü destekleyen kitaplar ve ideolojilerden etkilenilmemesi için kararın alındığı belirtilen açıklamada, kitapların bundan sonraki süreçte basımının da yasaklandığı ifade edildi.

KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır  5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat,  Katar vatandaşlarının da 14 gün içerisinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride de Katar tarafından desteklendiği iddia edilen aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilerek "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 900 mahkum firar etti
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Beni şehrinde silahlı saldırganların saldırısı sonucu bir cezaevinden 900 mahkum firar etti.
Suçluya benzediği için yanlışlıkla 17 yıl yattı
ABD'nin Kansas eyaletinde silahlı soygunda hapse atılan adam 17 yıl boyunca boş yere hapis yattı.
Fransa'da parlamento seçimlerini Macron'un partisi kazandı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın partisi oyların yüzde 32'si ile büyük çoğunluğunu aldı.
Trump Londra ziyaretini iptal etti
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'ya planlanan ziyaretini belirsiz bir tarihe erteleme kararı aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor

Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor

367
Fetullah Gülen'in eski masörü eşinden boşanıyor

Fetullah Gülen'in eski masörü eşinden boşanıyor

67
Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

399
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

429
Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

Van'da PKK'nın köprüsü yıkıldı

53
PKK elebaşlarının kız kavgası

PKK elebaşlarının kız kavgası

108
Ukrayna vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahati

Ukrayna vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahati

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM