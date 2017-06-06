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Katar krizinin perde arkası: Trump'ın körfez planı

ABD Başkanı'nın en büyük seçim vaadi Amerika'nın borcunu körfez ülkelerine ödetmekti. Trump'ın planı devreye girmiş olabilir.

06.06.2017 - 10:13
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Katar krizinin perde arkası: Trump'ın körfez planı

trump

Suudi Arabistan ve onun politikalarını destekleyen ülkeler Katar ile olan diplomatik ve ekonomik ilişkilerini bitirdi.

Yaşanan bu gelişmeyle Trump'ın seçim döneminde "Borcumuzu Körfez ülkeleri ödeyecek. Karşı duranı yok ederiz. Onlar bizsiz yoklar." sözleri bağdaştırılıyor.

SUUDİ-TRUMP BİRLİKTELİĞİ

Suudi Arabistan kararını ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin üzerinden çok geçmeden verdi.

Arabistan'ın bu karara ABD ile istişarenin ardından vardığı sanılıyor.

Hatırlanacağı üzere Suudi kraliyet ailesi ve Trump Riyad'daki buluşmada birlikte kılıç dansı yapmıştı.

Katar krizinin perde arkası: Trump'ın körfez planı VİDEO

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