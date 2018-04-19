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Katar kütüphanesinde Suudilerin ihanet belgeleri

Katarda yeni açılan Milli Kütüphane'de Suudi Arabistan'ın İngiltere ile iş birliği yaparak Müslümanları nasıl hançerlediğini gösteren belgeler yayınlandı.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 12:41..
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Katar Körfez krizinin ardından atılımlarına devam ediyor. Kültürel atılımlar kapsamında yeni inşa edilen Milli Kütüphane'de Suudi Arabistan'ın, isyan dönemlerinde İngiltere ile nasıl iş birliği yaparak Müslümanları vurduğunu gösteren belgeleri yayınladı.

Katar kütüphanesinde Suudilerin ihanet belgeleri

İNGİLİZ İŞ BİRLİĞİNİ YANSITIYOR

Katar'ın Milil Kütüphane'sinde yayınlanan belgelerdönemin İngiltere Suudi Arabistan ilişkilerine ışık tutmakla birlikte, yapılan kirli oyunları da gün yüzüne çıkartıyor. Kral Abdülaziz'in Osmanlı'ya karşı tavrı ile birlikte, Vahhabiliğin Hindistan'da yayılması ve İngiltere ile ilişkiler bu belgelerin tamamında anlatılıyor.

Katar kütüphanesinde Suudilerin ihanet belgeleri

SUUDİLER KIZGIN

Katar'ın yayınladığı bu arşiv niteliğindeki belgeler tarihe ışık tuttuğu gibi Suudileri de kızgına çevirdi. Sosyal medya üzerinde, yayınlanan belgelerin sahteliğine ilişkin tartışmalar çıksa da belgelerin İngiltere arşivlerinden özel olarak alındığı ve gerçekliğinde bir kuşku bulunmadığı belirtildi.

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