Katar milli geliri en yüksek ülke oldu

AA muhabirinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Katar kişi başına düşen milli geliri en yüksek ülke oldu.

KATAR'IN MİLLİ GELİRİ: 129 BİN 726 DOLAR

SGP'ye göre Katar'ın milli geliri, geçen yıl 3 bin 144 dolar azalarak 129 bin 726 dolara düştü. SGP'ye göre milli gelirinin düşmesine rağmen Katar, zirvedeki yerini bırakmadı.

LÜKSEMBURG 2'NCİ

SGP'ye göre kişi başına milli gelir sıralamasında geçen yıl ikinci sırayı ise gelirini 2 bin 431 dolar artırarak 101 bin 936 dolara yükselten Lüksemburg aldı.

Bu ülkeyi, 87 bin 82 dolarla Singapur ve 71 bin 263 bin dolarla Kuveyt izledi. Kuveyt'i 69 bin 374 dolarla İrlanda, 69 bin 296 dolarla Norveç, 67 bin 696 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 59 bin 375 dolarla İsviçre, 57 bin 293 dolarla ABD ve 54 bin 78 dolarla Suudi Arabistan takip etti.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ GELİRİ: 21 BİN 146 DOLAR

Türkiye, 2015'te 20 bin 420 dolar olan satın alma gücü paritesine göre kişi başına milli gelirini, geçen yıl 21 bin 146 dolara yükselterek, 189 ülke arasında 63'üncü sırada yer aldı.