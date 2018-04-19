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Katar, Suudi Arabistan'daki tatbikata katıldı

Suudi Arabistan'da düzenlenen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatına, Katar da katıldı.

İHA | 19.04.2018 - 01:29..
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Katar Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan’da aralarında Türkiye’nin de olduğu 23 ülkenin katılımıyla düzenlenen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatına katıldığını duyurdu.

Katar, Suudi Arabistan'daki tatbikata katıldı


KRİZİN ARDINDAN İLK ORTAK TATBİKAT

Bakanlığın açıklamasında, Genelkurmay Başkanı Şahin’in Suudi mevkidaşı Fayyad el-Ruvaili’nin daveti üzerine Körfez Kalkanı tatbikatının son etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde ülkenin doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde düzenlenen 1. Ortak Körfez Kalkanı eğitim aşaması 21 Mart’ta başlamış, 1 Nisan’dan itibaren de fiili tatbikata geçilmiş ve 16 Nisan’da sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

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