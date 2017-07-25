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Katar, Türkiye ve ABD ile ortak tatbikat yapacak

Katar Savunma Bakanı Katar'ın Türkiye ve ABD ile ilişkilerinin güçlü olduğunu söyledi.

25.07.2017 - 15:17
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Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye Körfez krizinin ABD ile olan ilişkileri etkilemediğini belirterek Katar’ın ABD ve Türkiye ile birlikte yeni bir tatbikata hazırlandığını belirtti.

"YAKIN GELECEKTE ORTAK TATBİKAT"

Russia Today televizyon kanalına konuşan Halid el Atiyye "Katar'ın Türkiye ve ABD ile ilişkilerinin şeffaf olması ve sürekli olarak gelişmesi için bizzat yoğun çaba sarf ettim. ABD'nin terörle mücadele Katar'la işbirliğinden vazgeçeceğini sanmıyorum. Zira iki ülke uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonda müttefik durumunda. Katar, Türkiye ve ABD, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapıyor. Yakın gelecekte üç ülkenin ortak tatbikatı başlayacak." dedi.

TÜRK ASKERİNİN KATAR'DAKİ VARLIĞI

Katar-ABD  ilişkilerinin güçlü olduğunu, Katar'daki Amerikan ve Türk askeri varlıklarının kesinlikle rahatsızlık kaynağı olmadığına belirten Atiyye, "Katar'a abluka uygulayan ülkeler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'ın duruşuna desteğini görmezden gelerek tansiyonu yükseltmede ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerine güvendi" diye konuştu.

ABLUKA İÇİN YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Bu arada Atiyye, Katar'a abluka uygulayan ülkelere karşı yasal prosedüre başvurabileceklerini belirterek "Bu ülkelerin ablukayı kaldırma konusunda gecikmesi durumunda Katar, söz konusu ablukayı sonlandırmak için mevcut uluslararası yasal prosedürlere başvurmak zorunda kalacak" dedi.

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