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Katar ve İngiltere ortak operasyon filosu kuracak

Katar ile İngiltere'nin, terörle mücadele amacıyla ortak operasyon filosu kurma konusunda anlaştığı bildirildi.

AA | 18.01.2018 - 06:27..
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Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gelen Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Halid bin Muhammed el-Atiyye, başkent Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetleri Enstitüsü'nde konuştu.

Katar ve İngiltere ortak operasyon filosu kuracak

DÜNYA KUPASI'NDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Katar haber ajansı QNA'nın Atiyye'nin konuşmasına dayandırdığı haberde, "iki ülkenin, terörle mücadelede ortak eylemlerin artırılması ve bölgede istikrarı sağlayacak stratejik çabaların geliştirilmesi maksadıyla ortak operasyon filosu kurulması konusunda anlaştığı" ifade edildi.

Atiyye konuşmasında, söz konusu filonun Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası süresince hava sahasının korunmasında önemli rol oynayacağını belirtti. Haberde, konuyla ilgili resmi anlaşmanın ne zaman imzalanacağına dair bilgi paylaşılmadı.

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