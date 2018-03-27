Katar ve Türkiye'den Aslan İni tatbikatı

Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Aslan İni" adlı tatbikata Katar İçişleri Bakanlığı, Emirlik Muhafızları, Devlet Güvenlik Teşkilatı, İç Güvenlik Güçlerinin destek verdiği silahlı kuvvetlere bağlı tüm birimlerin yanı sıra Türkiye'den askeri kuvvetlerin katıldığı belirtildi.

Açıklamada tatbikatla, komuta ve hava savunma sistemlerinin aktivasyonu, operasyon yönetimi, ortak operasyonların planlanması, askeri güçler arasında iş birliği ve planlamanın güçlendirilmesi, psikolojik savaşla mücadele ve basının rolünün etkin hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Tatbikatın direktörlüğünü yapan Tuğgeneral Casim Ahmed el-Mühennedi açıklamada, "tatbikatın Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından uygulanan yıllık eylem planının bir uzantısı olduğunu ve askeri güçlerin savaş kabiliyetinin yükseltilmesinde önemli rol oynadığını" ifade etti.

Türk güçleri, Katar ile Türkiye arasında 19 Aralık 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında Katar'daki Tarık bin Ziyad Kışlası'nda konuşlandırılmıştı.

Katar ile Türkiye geçen yıl ağustos ayında da ortak kara ve deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.