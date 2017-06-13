Katar'a ambargo koyan ülkeler Lübnan Başbakanıyla görüştü

Başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın Beyrut büyükelçileri, Başbakan Hariri'ye, ülkelerinin Katar ile ilişkisini kesme nedenlerini ve şu an uyguladıkları ablukanın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmenin ardından üç ülkenin büyükelçisi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Bölgemizdeki istikrarı bozan Katar'a karşı ülkelerimizin uygulamış olduğu boykotu ve ilişkiyi kesme nedenlerini anlatmak için Lübnan Başbakanı Hariri ile buluştuk. Uzun süren sabrın ardından alınan ortak kararın arkasındaki gerekçeleri, Lübnan liderlerine aktardık. Lübnanlı yetkililerin, boykot kararının nedenlerini ve yaşanan son gelişmeleri tam olarak öğrenmelerini önemsiyoruz. Lübnan hükümetinin, ülkenin vizyon ve çıkarlarına uygun hareket edeceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliklerin giderek arttığı kaydedilen açıklamada, Lübnanlı yetkililere yeni seçim yasasının çok gecikmeden onaylanması tavsiyesinde bulunuldu.