taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.442
USD
3,5163
EURO
3,9393
ALTIN
143,09
PETR
48,2100

Katar'a ambargo koyan ülkeler Lübnan Başbakanıyla görüştü

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Beyrut büyükelçileri, Katar ile ilişkisini kesme nedenlerini anlattı.

13.06.2017 - 01:36
  1. Haberler
  2. Dünya

Başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın Beyrut büyükelçileri, Başbakan Hariri'ye, ülkelerinin Katar ile ilişkisini kesme nedenlerini ve şu an uyguladıkları ablukanın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmenin ardından üç ülkenin büyükelçisi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Bölgemizdeki istikrarı bozan Katar'a karşı ülkelerimizin uygulamış olduğu boykotu ve ilişkiyi kesme nedenlerini anlatmak için Lübnan Başbakanı Hariri ile buluştuk. Uzun süren sabrın ardından alınan ortak kararın arkasındaki gerekçeleri, Lübnan liderlerine aktardık. Lübnanlı yetkililerin, boykot kararının nedenlerini ve yaşanan son gelişmeleri tam olarak öğrenmelerini önemsiyoruz. Lübnan hükümetinin, ülkenin vizyon ve çıkarlarına uygun hareket edeceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Katar ile diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliklerin giderek arttığı kaydedilen açıklamada, Lübnanlı yetkililere yeni seçim yasasının çok gecikmeden onaylanması tavsiyesinde bulunuldu.

İlginizi Çekebilir
Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü
ABD'li iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, son 1 yılda dünyada en çok gelir elde eden ünlülerin isimlerini açıkladı.
300 metrelik Rus bayrağıyla yürüdüler - İZLE
Rostov kentinde Rusya Milli Günü'nü kutlayan Ruslar, 300 metrelik Rus bayrağıyla caddelerde yürüdü.
Irak'taki Afgan ordusu armalı araçların sırrı çözüldü
94 pikap satın alan Pentagon, siparişte yanlışlıkla Irak yerine Afganistan deyince araçlar Afgan ordusunun renk ve armasıyla boyandı.
Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'da can aldı
Midilli Adası'nda deprem nedeniyle çöken evin enkazında kalan kadının cesedine ulaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

24
İran 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

İran 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

8
ABD'de bankalar mobil para transferine başladı

ABD'de bankalar mobil para transferine başladı

3
Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

0
300 metrelik Rus bayrağıyla yürüdüler - İZLE

300 metrelik Rus bayrağıyla yürüdüler - İZLE

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM