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Katar'a ambargo uygulayan ülkeler üs kuracak

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülkenin Bahreyn'de askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.

29.06.2017 - 22:09
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Katar'a ambargo uygulayan ülkeler üs kuracak

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler üs kuracak

Mısır devletine ait El-Ehram el-Arabi dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Katar'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın taleplerini 72 saat içinde yerine getirmemesi halinde bazı önlemlere başvuracağı belirtildi.

EKONOMİK AMBARGO GENİŞLETİLECEK

"Üst düzey Arap kaynaklara" dayandırılan haberde, ekonomik ambargoyu genişletme, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliği ile ambargo uygulayan ülkelerdeki varlıklarını dondurmanın söz konusu önlemler arasında yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Bahreyn'de askeri üs kurma planının da bulunduğu kaydedildi.

MISIR İLK KEZ KÖRFEZ'DE ASKERİ VARLIĞA KAVUŞACAK

Söz konusu önlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Mısır'ın ilk defa Körfez bölgesinde askeri varlığı olacağına dikkat çekildi.

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler üs kuracak

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler üs kuracak

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler üs kuracak

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