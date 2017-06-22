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Katar'a gemiyle gıda sevkiyatı başladı

İzmir'den, Körfez ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'a, yaklaşık 4 bin ton gıda malzemesi taşıyan gemi limandan ayrıldı.

22.06.2017 - 10:32
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katar

Aliağa ilçesinde bulunan bir limandan yüklenen kuru gıda, meyve ve sebzelerden oluşan malzemeler yüklü gemi sabaha doğru yola çıktı.

Ürünleri taşıyan lojistik firmasının genel müdürü İpek Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'ın ambargo krizi nedeniyle karayoluyla gıda ürününü temin edemediğini hatırlattı.

HAVAYOLU YETERSİZ KALDI

Firma olarak Katar'a daha önce havayoluyla da gıda malzemesi gönderdiklerini söyleyen Demirci, havayolunun ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle malzemeleri gemiyle göndermeye başladıklarını kaydetti.

10 GÜN SONRA DOHA'DA

Geminin yaklaşık 10 gün sonra Doha'daki Hamat Limanı'na demirleyeceğini anlatan Demirci, "Bunu sadece bir yardım olarak görmemek lazım. Türk ihracatçısını için de büyük bir fırsat aslında. Bu kadar ürünümüz aynı anda Katar'daki marketlerin raflarında yerini alacak." dedi.

TÜRKİYE'DEN KATAR'A İLK SEFER

Türkiye'den Katar'a gemiyle yapılan ilk sefer olduğuna işaret eden Demirci, üreticinin ve tüketicinin memnun olması durumunda gemiyle gıda sevkiyatı yapmaya devam edeceklerin dile getirdi.

Demirci, ileriki günlerde ikinci bir gemi için çalışma yaptıklarını, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci önderliğinde tüm birimlerin kendilerine yardımcı olmasının işleri çok kolaylaştırdığını söyledi.

Uçak navlunlarının pahalı olması nedeniyle ihracatın da zor olduğunu savunan Demirci, "Büyük bir tonajla kilo başı maliyeti düşürdüğümüz için özellikle meyve sebze grubu gibi ürünleri daha da ihraç edebilir hale getirdik. Katar'daki alıcı grubu da büyük bir heyecanla gemimizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

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