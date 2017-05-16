Katar'da Çağdaş Hat ve Tespih sergisi açıldı

Katar Müzesi Al Riwaq Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra Türkiye ve Katar'dan çok sayıda sanatsever katıldı.

MEHMET ÇEBİ'NİN KOLEKSİYONU

İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başkanı Mehmet Çebi'nin koleksiyonundan oluşan sergide, usta sanatçıların klasik ve modern hat çalışmalarından 250 Hilye-i Şerif ile kıymetli materyallerden yapılmış 350 tespih yer alıyor.

Hazreti Muhammed'in fiziksel, insani ve ahlaki niteliklerini, tavır ve hareketlerini anlatan eserler "Hilye-i Şerif" ismiyle biliniyor.

17 HAZİRAN'A KADAR AÇIK

Doha'daki "Çağdaş Hat ve Tespih" sergisi, 17 Haziran'a kadar açık kalacak.