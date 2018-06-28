Katar'da Erdoğan'ın zaferi için etkinlik

Etkinlikte, Suriyelilerden oluşan bir ilahi grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi anlatan bazı şiir ve kasideleri seslendirdi.

"İSLAM ÜMMETİNİN ZAFERİ"

Etkinlikte konuşma yapan Büyükelçi Özer, Doha'daki Suriyelilere teşekkür ederek, etkinliğin, iki halk arasındaki derin ilişkileri ortaya koyduğunu belirtti.

Özer, Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerini ağırlamasının onlar için Ensar'ın Muhacirlere yaptığı gibi bir yardım olduğunu ifade etti.

Suriyeliler adına konuşma yapan Meşhedani de "Genelde İslam ümmetini, özelde ise Türkiye devletini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu zaferi biz, bölge halkının ve İslam ümmetinin zaferi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Meşhedani, Türkiye hükümetine ve halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulundu.